تنصيب أحمد الشرع رئيسا انتقاليا لسوريا بشكل رسمي

الوكيل الإخباري- أفادت الرئاسة السورية في بيان مقتضب يوم الأربعاء، بأنه تنصيب أحمد الشرع رئيسا انتقاليا للجمهورية العربية السورية بشكل رسمي.

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