تنصيب أحمد الشرع رئيسا انتقاليا لسوريا بشكل رسمي

وقال الشرع خلال "خطاب النصر": "قبل بضعة أشهر تهيأت لي دمشق كالأم المتفانية ترمق أبناءها بعين المستغيث المعاتب وهي تشكو الجراح والذل والهوان تنزف دما وتكابر على الألم وتكاد تهوي وهي تقول أدركوا أمتكم!!".
وأضاف: "كسرنا القيد بفضل الله وحُرّر المعذبون ونفضنا عن كاهل الشام غبار الذل والهوان وأشرقت شمس سوريا من جديد، هلل الناس وكبروا فكان الفتح المبين والنصر العظيم".
وتابع الشرع قائلا: "الصفة المتعارف عليها في الحرب والمعركة العسكرية هي الخراب والدمار وسفك الدماء، غير أن نصر سوريا تحقق وملؤه الرحمة والعدل والإحسان عند القدرة"، مؤكدا أن النصر تكليف ومهمة المنتصرين ثقيلة ومسؤوليتهم عظيمة.
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض ينفي الرفع الكامل للقيود بشأن تجميد التمويل الفيدرالي
-
أمير قطر يبارك لأحمد الشرع بتوليه قيادة الدولة السورية الجديدة
-
إدارة العمليات العسكرية السورية تعلن حل الجيش ومجلس الشعب وإلغاء العمل بدستور سنة 2012
-
العراق يؤكد رفضه محاولات تهجير الشعب الفلسطيني
-
هل تُسلّم روسيا بشار الأسد لسوريا ؟
-
وكالة: العثور على مقبرة جماعية جديدة بريف دمشق
-
7 مصابين بنيران اسرائيلية جنوب لبنان
-
سكان غرينلاند يرفضون الانضمام لأميركا