الثلاثاء 2025-10-21 01:47 م
 

رئيس المخابرات المصرية يتوجه إلى إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد
الثلاثاء، 21-10-2025 01:12 م
الوكيل الإخباري-   أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، الثلاثاء، أن رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، توجه الثلاثاء، إلى إسرائيل لعقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وسيتناول رئيس المخابرات المصرية خلال زيارته بحث سبل دخول المساعدات إلى القطاع وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما من المقرر أن يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل حاليًا، وفق قناة "القاهرة الإخبارية".
 
 
