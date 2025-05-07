الأربعاء 2025-05-07 01:48 ص
 

رئيس الوزراء الباكستاني: نرد بشكل مناسب على الهجمات الجبانة للعدو الماكر

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف
 
الأربعاء، 07-05-2025 01:02 ص

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن الهجمات على باكستان "جبانة"، وحذر الهند من أن الأمة والقوات المسلحة الباكستانية مستعدة تماما للتعامل مع كل التحديات.

اضافة اعلان

 

وقال رئيس الوزراء في بيان بشأن الوضع الأمني الأخير في البلاد، إن "العدو الخبيث نفذ هجوما جبانا على خمسة مواقع في باكستان، وهو ليس هجوما على سلامة الأراضي الباكستانية فحسب، بل هو أيضا محاولة لتعريض السلام في المنطقة للخطر".

وأضاف: "باكستان لديها كل الحق في الرد المناسب على هذا العمل الحربي الذي فرضته الهند، وقد تم تقديم هذا الرد المناسب بالفعل".

وشدد على أن "الأمة بأكملها موحدة وتقف إلى جانب القوات المسلحة الباكستانية، والروح المعنوية للأمة الباكستانية بأكملها مرتفعة".

وأعرب رئيس الوزراء عن تصميمه على إحباط نوايا العدو، قائلا: "الأمة الباكستانية والقوات المسلحة الباكستانية تعرفان كيفية التعامل مع العدو بشكل جيد للغاية ولن تسمحا للعدو أبدا بالنجاح في تحقيق أهدافه الشريرة".

هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني مساء يوم الثلاثاء، تعرض بهاولبور وكوتلي ومظفر آباد لهجوم هندي صاروخي استهدف محطة كهرباء، مشددا على أن نيودلهي ستتلقى ردا حازما.

 
gnews

أحدث الأخبار

مصدر هندي: مسؤولون تحدثوا إلى نظرائهم بدول عدة لرشح الموقف

عربي ودولي مصدر هندي: مسؤولون تحدثوا إلى نظرائهم بدول عدة لشرح الموقف

علما الهند وباكستان

عربي ودولي الأمم المتحدة: العالم لا يمكنه تحمّل اندلاع مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان

الخارجية الامريكية

عربي ودولي الخارجية الأمريكية: الوضع بين الهند وباكستان لا يزال متطورا ونتابعه عن كثب

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف

عربي ودولي رئيس الوزراء الباكستاني: نرد بشكل مناسب على الهجمات الجبانة للعدو الماكر

رويترز عن الشرطة: قصف عنيف بين القوات الهندية والباكستانية بـ3 مواقع

عربي ودولي رويترز عن الشرطة: قصف عنيف بين القوات الهندية والباكستانية بـ3 مواقع

باكستان

عربي ودولي وسائل إعلام باكستانية: الدفاعات الجوية الباكستانية أسقطت طائرتين هنديتين من طراز رافال

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الباكستاني يرد على الهجمات الصاروخية الهندية بالمثل

ترامب

عربي ودولي ترامب: سمعنا للتو عن ضربات هندية على باكستان وهو أمر مخز



 
 





الأكثر مشاهدة