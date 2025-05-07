رئيس الوزراء الباكستاني: نرد بشكل مناسب على الهجمات الجبانة للعدو الماكر

وأضاف: "باكستان لديها كل الحق في الرد المناسب على هذا العمل الحربي الذي فرضته الهند، وقد تم تقديم هذا الرد المناسب بالفعل".
وشدد على أن "الأمة بأكملها موحدة وتقف إلى جانب القوات المسلحة الباكستانية، والروح المعنوية للأمة الباكستانية بأكملها مرتفعة".
وأعرب رئيس الوزراء عن تصميمه على إحباط نوايا العدو، قائلا: "الأمة الباكستانية والقوات المسلحة الباكستانية تعرفان كيفية التعامل مع العدو بشكل جيد للغاية ولن تسمحا للعدو أبدا بالنجاح في تحقيق أهدافه الشريرة".
هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني مساء يوم الثلاثاء، تعرض بهاولبور وكوتلي ومظفر آباد لهجوم هندي صاروخي استهدف محطة كهرباء، مشددا على أن نيودلهي ستتلقى ردا حازما.
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