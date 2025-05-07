رئيس الوزراء الباكستاني: نرد بشكل مناسب على الهجمات الجبانة للعدو الماكر

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن الهجمات على باكستان "جبانة"، وحذر الهند من أن الأمة والقوات المسلحة الباكستانية مستعدة تماما للتعامل مع كل التحديات.

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