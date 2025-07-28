الإثنين 2025-07-28 07:25 م
 

رئيس الوزراء الفلسطيني: حلّ الدولتين يحمل وعدًا بإنهاء الظلم التاريخي

رئيس الوزراء الفلسطيني: آن أوان إنهاء النفي والاحتلال
رئيس الوزراء الفلسطيني: آن أوان إنهاء النفي والاحتلال
 
الإثنين، 28-07-2025 07:16 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن مؤتمر "التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، يحمل وعدًا وتعهّدًا للشعب الفلسطيني بأن الظلم التاريخي الذي لحق بهم يجب أن ينتهي، وأن ما يحدث في غزة هو أحدث وأوحش تجلّياته، وأن الجميع مدعوّ أكثر من أيّ وقت مضى للتحرك.اضافة اعلان


وأضاف مصطفى، خلال افتتاح أعمال المؤتمر، "أنّ هذا المؤتمر هو رسالة للشعب الفلسطيني بأنّ العالم يدعمنا في تحقيق حقوقنا في الحياة والحرية والكرامة وأرضنا، وحقّنا في دولتنا ذات السيادة".

وأشار إلى أن المؤتمر هو أيضًا رسالة للإسرائيليين مفادها أنّ هناك طريقًا للسلام والتكامل الإقليمي.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني، "سيتحقق ذلك من خلال استقلالنا لا دمارنا، ومن خلال تحقيق حقوقنا لا استمرار إنكارها، وأنّ الفلسطينيين ليس محكومًا عليهم بالاحتلال والنفي الأبدي، وأنّ الفلسطينيين والإسرائيليين ليس محكومًا عليهم بحرب أبدية، وأنّ هناك طريقًا آخر - طريقًا أفضل يؤدّي إلى سلام مشترك وأمن مشترك وازدهار مشترك في منطقتنا، ليس لأحد على حساب الآخر، بل للجميع".
 
 
gnews

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