رئيس الوزراء الكندي المنتخب يبدي استعداده للقاء ترامب بشرط واحد فقط

وقال كارني خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء: "أنا مستعد للقاء الرئيس ترامب في الوقت المناسب، ولكن فقط بشرط احترام السيادة الكندية وفي إطار العمل على موقف شامل أكثر بشأن العلاقات التجارية".
وردا على ذلك أعلنت الحكومة الكندية عن فرض الرسوم الجمركية على العديد من السلع الأمريكية.
وتشهد العلاقات بين كندا والولايات المتحدة بعض التوترات على خلفية "حرب الرسوم" وكذلك بعض التصريحات لترامب الذي وصف كندا بأنها "الولاية الأمريكية الـ 51" وأعلن عن رغبته في ضمها للولايات المتحدة.
كما وصف ترامب رئيس الوزراء الكندي السابق جاستين ترودو بـ "الحاكم"، مشبها اياه بحاكم ولاية أمريكية.
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