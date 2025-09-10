الأربعاء 2025-09-10 02:05 م
 

رئيس دولة عربية يصل الدوحة وأمير قطر في مقدمة مستقبليه - صورة

أعلام قطر
قطر
 
الأربعاء، 10-09-2025 01:17 م

الوكيل الإخباري-    وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إلى الدوحة في زيارة أخوية إلى دولة قطر، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مقدمة مستقبلي الرئيس الإماراتي والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.

كما كان في الاستقبال، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

اضافة اعلان

 


Image1_9202510131542747496279.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

546

فيديو منوع تخيل أن ترى هذا المنظر أمامك !

7ه

فيديو منوع مشهد لطيف من داخل الحرم المكي

ارشيفية

أخبار محلية الملك يلتقي عباس ويبحثان آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية

41 شهيدا و184 جريحا في غزة خلال يوم

فلسطين 41 شهيدا و184 جريحا في غزة خلال يوم

ارشيفية

أخبار محلية الأمير الحسين يزور قطر الأربعاء

با

أخبار الشركات المهندس عماد المطارنة رئيساً لمجلس إدارة مجمع الملك الحسين للأعمال

58

المرأة والجمال حساسية صبغة الشعر.. أين يكمن الخطر الحقيقي؟

كلب داخل قفص

أخبار محلية خطة لترقيم وتعقيم الكلاب الضالة وزرع شرائح إلكترونية لتتبعها



 
 





الأكثر مشاهدة