رئيس دولة عربية يصل الدوحة وأمير قطر في مقدمة مستقبليه - صورة

الوكيل الإخباري- وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إلى الدوحة في زيارة أخوية إلى دولة قطر، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".



وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مقدمة مستقبلي الرئيس الإماراتي والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.



كما كان في الاستقبال، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

