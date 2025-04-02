رئيس مجلس الأمن يحذر من حدوث تصعيد إقليمي في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- حذر رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة السفير جيروم بونافونت، من حدوث تصعيد إقليمي في الشرق الأوسط.

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وقال بونافونت في المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة الماضية في نيويورك: "في الشرق الأوسط، لا يمكننا استبعاد حدوث تصعيد إقليمي"، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد في 29 نيسان جلسة حول هذه المسألة برئاسة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.



وأضاف، أن المجلس سيعقد في نيسان اجتماعين سنويين بشأن عمليات حفظ السلام والنازحين واللاجئين في "وقت خاص لتعددية الأطراف"، حيث "نواجه العديد من الأزمات، بما في ذلك النزاعات المسلحة والتمويل".



وبين بونافونت أن هذا يجبر تعددية الأطراف على التفكير طويلا ومليا في أساليبها وقدراتها على التصدي للتحديات التي أنشئت لمواجهتها"، مشيرا إلى أن الاجتماعين سيعقدان يومي 7 نيسان و 28 نيسان مع التركيز على عمليات حفظ السلام واللاجئين والمشردين، على التوالي.