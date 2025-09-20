السبت 2025-09-20 07:59 م
 

روسيا تندد بتصويت الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران

روسيا
 
السبت، 20-09-2025 06:48 م

الوكيل الإخباري-   ندّدت وزارة الخارجية الروسية، السبت، بتصويت مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات على إيران، بعدما فعّلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وانتقدت وزارة الخارجية في بيان "الطابع الاستفزازي وغير القانوني" لتصرّفات هذه الدول الأوروبية.


وقالت إنّ "هذه التصرفات لا تمتّ بصلة إلى الدبلوماسية، ولا تؤدّي إلا إلى تفاقم التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني".

 
 
