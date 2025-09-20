روسيا تندد بتصويت الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران

الوكيل الإخباري- ندّدت وزارة الخارجية الروسية، السبت، بتصويت مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات على إيران، بعدما فعّلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وانتقدت وزارة الخارجية في بيان "الطابع الاستفزازي وغير القانوني" لتصرّفات هذه الدول الأوروبية.