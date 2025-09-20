روسيا تندد بتصويت الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران

وانتقدت وزارة الخارجية في بيان "الطابع الاستفزازي وغير القانوني" لتصرّفات هذه الدول الأوروبية.
وقالت إنّ "هذه التصرفات لا تمتّ بصلة إلى الدبلوماسية، ولا تؤدّي إلا إلى تفاقم التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني".
