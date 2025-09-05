روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات في مطار فولغوغراد الدولي

12:49 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744926 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، الخميس، عن فرض قيود مؤقتة على مغادرة وهبوط الطائرات في عدد من مطارات جنوب البلاد، وفي مقدمتها مطار فولغوغراد الدولي، مبينة أن الإجراءات سببها ظروف تشغيلية استثنائية تهدف إلى ضمان السلامة الجوية وتنظيم الحركة. اضافة اعلان





وقالت وكالة النقل الجوي في بيان صحفي:"السلطات الروسية فرضت قيودًا مؤقتة في إطار إجراءات وقائية واسعة لمطارات جنوب غرب البلاد، العمل جارٍ على إعادة الجدول الطبيعي للرحلات الجوية فور زوال الأسباب التي استدعت فرض هذه التدابير".

