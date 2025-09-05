الجمعة 2025-09-05 01:59 ص
 

روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات في مطار فولغوغراد الدولي

الجمعة، 05-09-2025 12:49 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، الخميس، عن فرض قيود مؤقتة على مغادرة وهبوط الطائرات في عدد من مطارات جنوب البلاد، وفي مقدمتها مطار فولغوغراد الدولي، مبينة أن الإجراءات سببها ظروف تشغيلية استثنائية تهدف إلى ضمان السلامة الجوية وتنظيم الحركة.اضافة اعلان


وقالت وكالة النقل الجوي في بيان صحفي:"السلطات الروسية فرضت قيودًا مؤقتة في إطار إجراءات وقائية واسعة لمطارات جنوب غرب البلاد، العمل جارٍ على إعادة الجدول الطبيعي للرحلات الجوية فور زوال الأسباب التي استدعت فرض هذه التدابير".
 
 
