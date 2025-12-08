نقص الفيتامينات والمعادن: علامات خفية لا يجب تجاهلها

وتشير الخبيرة إلى أن هذه المجموعات الغذائية الخمس تشترك في تنظيم النواقل العصبية، وهي المواد الكيميائية التي تنقل الرسائل بين الخلايا العصبية وبقية خلايا الجسم. كما أن فيتامينات B وD، وأحماض أوميغا 3، والمغنيسيوم، والزنك تلعب دورًا أساسيًا في استقلاب الطاقة ودعم جهاز المناعة.
وتوضح الدكتورة تاناناكينا:
نقص المغنيسيوم قد يسبب تهيّجا، ارتعاشا عضليا، أو عدم انتظام ضربات القلب، وغالبا ما يُعزى ذلك إلى الأعصاب من قبل المرضى والأطباء.
نقص الحديد وفيتامين D يصاحبه عادة إرهاق عام، اضطرابات في النوم، تساقط الشعر، وهشاشة الأظافر.
الصداع قد يكون علامة أقل وضوحا على نقص المغنيسيوم.
زيادة القلق، العصبية، القشعريرة، خدر الأطراف، وتقلبات المزاج قد تشير إلى نقص فيتامين B12، أو حمض الفوليك (فيتامين B9)، أو الزنك، نظرا لأهمية هذه المواد في تخليق هرموني السيروتونين والدوبامين.
جفاف العين وانخفاض الرؤية ليلا قد تكون علامة على نقص فيتامين A أو أحماض أوميغا 3 الدهنية، الضرورية للحفاظ على بنية الغشاء الدمعي.
