الثلاثاء 2025-09-09 06:19 ص
 

زلزال يهز جزيرة إيفيا اليونانية ويشعر به سكان أثينا

خطوط النشاط الزلزالي
خطوط النشاط الزلزالي
 
الثلاثاء، 09-09-2025 05:20 ص
الوكيل الإخباري-   قال معهد أثينا الجيوديناميكي إن زلزالًا بلغت قوته 5.2 درجة هز جزيرة إيفيا اليونانية، الواقعة على بُعد 50 كيلومترًا تقريبًا إلى الشمال الشرقي من العاصمة.اضافة اعلان


وشعر سكان في أثينا بالهزّة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكر المعهد أن الزلزال كان على عمق 2.5 كيلومتر.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الحرس الوطني بتونس: اشتعال سترة نجاة تسبب في الحريق بأسطول الصمود

فلسطين الحرس الوطني بتونس يكشف سبب الحريق بأسطول الصمود

أسطول الصمود

فلسطين تعرض سفينة بأسطول الصمود لهجوم بمسيّرة قبالة سواحل تونس

شهداء ومفقودون بقصف الاحتلال لمنزل غرب غزة

فلسطين شهداء ومفقودون بقصف الاحتلال لمنزل غرب غزة

عزة

فلسطين أسطول الصمود يؤكد أنه سيواصل إبحاره تجاه قطاع غزة

خطوط النشاط الزلزالي

عربي ودولي زلزال يهز جزيرة إيفيا اليونانية ويشعر به سكان أثينا

لقطة من العدوان الإسرائيلي

عربي ودولي سوريا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي الجوي في حمص واللاذقية

ل

طب وصحة طاهٍ شهير: "5 حصص يومية" من الخضروات والفواكه كذبة

إيمانويل ماكرون

عربي ودولي الإليزيه: ماكرون سيعين رئيس وزراء جديدا خلال الأيام المقبلة



 
 





الأكثر مشاهدة