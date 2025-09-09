زلزال يهز جزيرة إيفيا اليونانية ويشعر به سكان أثينا

وشعر سكان في أثينا بالهزّة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
وذكر المعهد أن الزلزال كان على عمق 2.5 كيلومتر.
