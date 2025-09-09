زلزال يهز جزيرة إيفيا اليونانية ويشعر به سكان أثينا

05:20 ص

الوكيل الإخباري- قال معهد أثينا الجيوديناميكي إن زلزالًا بلغت قوته 5.2 درجة هز جزيرة إيفيا اليونانية، الواقعة على بُعد 50 كيلومترًا تقريبًا إلى الشمال الشرقي من العاصمة.





وشعر سكان في أثينا بالهزّة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.



وذكر المعهد أن الزلزال كان على عمق 2.5 كيلومتر.