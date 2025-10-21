ساناي تاكايشي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان

01:35 م

الوكيل الإخباري- عُيّنت ساناي تاكايشي، ذات التوجهات القومية، رئيسة لوزراء اليابان، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد، بعد نجاحها في تشكيل ائتلاف برلماني إثر مفاوضات مكثفة في اللحظات الأخيرة. اضافة اعلان





وفازت تاكايشي، البالغة من العمر 64 عامًا، في الجولة الأولى من تصويت مجلس النواب بحصولها على 237 صوتًا، متجاوزة الغالبية المطلقة المطلوبة (233 صوتًا). وقد بدت متأثرة بشدة خلال الجلسة، وانحنت عدة مرات أمام النواب تعبيرًا عن امتنانها.



وسيُصبح تعيينها رسميًا بعد لقائها الإمبراطور ناروهيتو في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.



وتواجه تاكايشي، التي تُعد خامس رئيس حكومة لليابان خلال عامين، تحديات داخلية سياسية واقتصادية حساسة، إلى جانب جدول أعمال دولي مزدحم، من أبرز محطاته زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.



وكانت تاكايشي قد فازت في 4 تشرين الأول برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي (اليمين المحافظ)، الذي يحكم اليابان منذ عام 1955 تقريبًا دون انقطاع.



غير أن الحزب شهد تراجعًا في شعبيته مؤخرًا بسبب فضيحة مالية، ما أدى إلى فقدانه الأغلبية في مجلسي البرلمان، وانسحاب حليفه التقليدي حزب كوميتو الوسطي من الائتلاف الحاكم القائم منذ عام 1999.