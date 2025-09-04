سلطات كازاخستان تنفي صحة أنباء عن احتجاز وزير الخارجية

الوكيل الإخباري- نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية كازاخستان، أيبك سمادياروف، صحة المعلومات التي تداولت اليوم الخميس حول احتجاز الوزير مراد نورتلو. اضافة اعلان





ونقلت وسائل إعلام كازاخستانية عن المتحدث باسم الخارجية قوله إن "خبر اعتقال وزير خارجية جمهورية كازاخستان لا يطابق الحقيقة، ونعتبر نشره انتهاكًا لأخلاقيات الصحافة والتشريعات المعمول بها في بلدنا".



وقبل ذلك بقليل، وصفت وزيرة الثقافة والإعلام الكازاخستانية، عايدة بالاييفا، التقارير المتداولة حول احتجاز نورتلو بأنها "غير مؤكدة"، محذّرة من مغبّة نشر المعلومات الكاذبة التي "تأتي في حقيقتها بمثابة افتراء".



وفي وقت سابق اليوم، أفاد موقع Orda.kz، نقلًا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون، باحتجاز وزير خارجية كازاخستان مراد نورتلو ورجل الأعمال حاجي حاجييف، وعدد من كبار الموظفين في لجنة الأمن القومي.



وحسب الموقع، فقد أُلقي القبض على نورتلو في منزله، غداة عودته من قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين. وأُجريت عمليات تفتيش في منازل كل من نورتلو وحاجييف.



ونفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي صحة الأنباء المتعلقة باحتجاز نورتلو وحاجييف، فيما قالت وزارة الداخلية وشرطة العاصمة أستانا، ردًا على استفسار وكالة "سبوتنيك" عن حادث احتجاز "موظف حكومي رفيع المستوى"، إنه "ليس هناك أي معلومات حول الاحتجاز" المزعوم.