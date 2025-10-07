تظاهرة أمام منزل نتنياهو تطالب بصفقة تبادل أسرى

وقالت القناة 13 الإسرائيلية "أقام ممثلو عائلات المختطفين (الأسرى) صلاة مع بدء عيد العرش أمام منزل نتنياهو في القدس مساء اليوم".
وأضافت في بيان "لن نهدأ ولن نسكت حتى يعود الجميع إلى ديارهم".
بدوره، قال أودي غورين، ابن عم الأسير القتيل تال حايمي من أمام منزل نتنياهو: "سيدي رئيس الوزراء، اليوم أصبح واضحا أكثر من أي وقت مضى أن الشيء الوحيد الذي يجب أن يحدث هو توقيع اتفاق وفق خطة (الرئيس الأميركي، اتفاق يعيد جميع المختطفين الـ48".
وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم نحو 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتابع "هكذا نحن هنا، وننتظر منكم إعلان توقيع الاتفاق، وإعادة الجميع. وإلى أن يحدث ذلك، لن نعود إلى ديارنا. سنكون هنا في عيد العرش وسنبقى في السوكا (مظلات) حتى تعلنوا أن الأمر قد انتهى، وأنهم يعودون".
سكاي نيوز
