الثلاثاء 2025-10-07 01:09 ص
 

5 أعراض خفية قد تشير إلى أمراض خطيرة

أرشيفية
 
الثلاثاء، 07-10-2025 12:13 ص

الوكيل الإخباري- قد تكون بعض الإشارات التي يرسلها الجسم علامات مبكرة لأمراض خطيرة. فكيف يمكن تمييز هذه العلامات واتخاذ الإجراءات اللازمة فورا.

وهذه العلامات هي:

1 - التثاؤب المتكرر لا يشير دائما إلى الرغبة في النوم، بل قد يشير إلى
- خلل في وظائف الدماغ (التصلب اللويحي، بداية الجلطة الدماغية)؛
- مشكلات في تنظيم درجة الحرارة؛
- قلق كامن أو اكتئاب؛
- أمراض القلب والأوعية الدموية.


2 - رائحة الفم الكريهة ليست مجرد مشكلة أسنان.
- رائحة حامضة: مشكلات في المعدة (التهاب المعدة، قرحة المعدة)؛
- رائحة الأسيتون: علامة خطيرة على الإصابة بداء السكري؛
- رائحة "الكبد": مشكلات في الكبد؛
- رائحة كريهة: أمراض الرئة أو اللوزتين.


3 - تورم الساقين ليس بسبب التعب فقط.
فشل القلب: يزداد التورم في المساء
- مشكلات الكلى: تورم في الصباح، بعد النوم؛
- قصور وريدي: مصحوب بأوردة عنكبوتية؛
- أمراض الكبد.


4 - الكدمات غير المبررة علامة تحذيرية.
- اضطراب عملية تخثر الدم؛
- أمراض الكبد؛
- نقص فيتامين C، K؛
- الآثار الجانبية للأدوية؛
- سرطان الدم.


5 - التعرق المفرط - ليس بسبب درجات الحرارة فقط.
- اختلالات هرمونية (الغدة الدرقية، انقطاع الطمث)؛
- داء السكري (التعرق الليلي)؛
- السل؛
- السرطان (ليمفوما-أورام خلايا الدم التي تنشأ من الخلايا اللمفاوية)؛
- مشكلات عصبية.


ويوصي الخبراء بعدم تجاهل هذه الأعراض التي تتكرر وبضرورة إجراء فحص شامل للجسم مرة واحدة سنويا لتجنب إغفال ظهور أي مرض خطير.

 

RT

 
 
gnews

