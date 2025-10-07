5 أعراض خفية قد تشير إلى أمراض خطيرة

الوكيل الإخباري- قد تكون بعض الإشارات التي يرسلها الجسم علامات مبكرة لأمراض خطيرة. فكيف يمكن تمييز هذه العلامات واتخاذ الإجراءات اللازمة فورا.



وهذه العلامات هي:

1 - التثاؤب المتكرر لا يشير دائما إلى الرغبة في النوم، بل قد يشير إلى

- خلل في وظائف الدماغ (التصلب اللويحي، بداية الجلطة الدماغية)؛

- مشكلات في تنظيم درجة الحرارة؛

- قلق كامن أو اكتئاب؛

- أمراض القلب والأوعية الدموية.



2 - رائحة الفم الكريهة ليست مجرد مشكلة أسنان.

- رائحة حامضة: مشكلات في المعدة (التهاب المعدة، قرحة المعدة)؛

- رائحة الأسيتون: علامة خطيرة على الإصابة بداء السكري؛

- رائحة "الكبد": مشكلات في الكبد؛

- رائحة كريهة: أمراض الرئة أو اللوزتين.



3 - تورم الساقين ليس بسبب التعب فقط.

فشل القلب: يزداد التورم في المساء

- مشكلات الكلى: تورم في الصباح، بعد النوم؛

- قصور وريدي: مصحوب بأوردة عنكبوتية؛

- أمراض الكبد.



4 - الكدمات غير المبررة علامة تحذيرية.

- اضطراب عملية تخثر الدم؛

- أمراض الكبد؛

- نقص فيتامين C، K؛

- الآثار الجانبية للأدوية؛

- سرطان الدم.



5 - التعرق المفرط - ليس بسبب درجات الحرارة فقط.

- اختلالات هرمونية (الغدة الدرقية، انقطاع الطمث)؛

- داء السكري (التعرق الليلي)؛

- السل؛

- السرطان (ليمفوما-أورام خلايا الدم التي تنشأ من الخلايا اللمفاوية)؛

- مشكلات عصبية.



ويوصي الخبراء بعدم تجاهل هذه الأعراض التي تتكرر وبضرورة إجراء فحص شامل للجسم مرة واحدة سنويا لتجنب إغفال ظهور أي مرض خطير.