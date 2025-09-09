سوريا.. غارات إسرائيلية على حمص واللاذقية

الوكيل الإخباري- قالت الوكالة الرسمية السورية للأنباء، ليل الاثنين الثلاثاء، إن إسرائيل قصفت محيط مدينة حمص بوسط سوريا.



وأوضحت الوكالة الرسمية، أن الطيران الإسرائيلي شن -كذلك- غارة على محيط مدينة اللاذقية.

ومنذ الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع عسكرية في سوريا، مبررة ذلك برغبتها في الحؤول دون وقوع الترسانة العسكرية في أيدي السلطات الجديدة.