الثلاثاء 2025-09-09 02:18 ص
 

سوريا.. غارات إسرائيلية على حمص واللاذقية

ل
جانب من الغارات
 
الثلاثاء، 09-09-2025 12:35 ص

الوكيل الإخباري- قالت الوكالة الرسمية السورية للأنباء، ليل الاثنين الثلاثاء، إن إسرائيل قصفت محيط مدينة حمص بوسط سوريا.

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن الطيران الإسرائيلي شن -كذلك- غارة على محيط مدينة اللاذقية.

ومنذ الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع عسكرية في سوريا، مبررة ذلك برغبتها في الحؤول دون وقوع الترسانة العسكرية في أيدي السلطات الجديدة.

 

