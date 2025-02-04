شكوى لبنانية جديدة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل

الوكيل الإخباري- قدم لبنان شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق إسرائيل للقرار الأممي 1701، ولإعلان وقف الأعمال العدائية وتجاهلها التام لالتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار الأممي.

اضافة اعلان



وأشار بيان لوزارة الخارجية اللبنانية، إلى أن الشكوى فنّدت انتهاكات إسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية، بالإضافة إلى ارتكابها انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين بينهم عسكريون في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى مقتل نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124 شخصا.



كما أشارت الشكوى إلى استهداف إسرائيل دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحافيين، إضافة إلى إزالتها 5 علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار الأممي والسيادة اللبنانية.



وأكدت الشكوى رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروقات الممنهجة، ورفض إزالة إسرائيل علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبلها لإعادة وضعها بشكل أحادي.