 
الأحد 2024-11-24 12:50 م
 

ضابط أمريكي سابق: بايدن قادر على إشعال حرب نووية قبل تولي ترامب منصبه

ب
جو بايدن
الأحد، 24-11-2024 11:48 ص

الوكيل الإخباري- أعرب ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قادر على إشعال حرب نووية قبل تولي دونالد ترامب منصبه.

وكتب ريتر في صفحته على "إكس": "كانت كامالا (هاريس) ستدخلنا في حرب نووية مع روسيا في غضون عام. أما جو (بايدن) فسيقوم بذلك قبل 20 يناير 2025".

اضافة اعلان


وأشار الخبير إلى أن الشعب الأمريكي أثبت في الانتخابات (الرئاسة) أنه ضد الحرب، لكن بايدن يتجاهل رأي الشعب ويصعد الصراع في أوكرانيا.


وخلص بالقول: "سيصبح (بايدن) سبب موتنا".


وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.


ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء الماضي على وثيقة "أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي".

 

وتنص الوثيقة على أن روسيا تحتفظ بحقها في استخدام الأسلحة النووية ردا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها.

 

كما أشارت إلى أن العدوان على موسكو أو حلفائها من قبل دولة غير نووية مدعومة من دولة نووية يعتبر هجوما مشتركا.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 أخرين

الجيش الروسي على جبهات القتال

عربي ودولي أوكرانيا: 730 ألف قتيل وجريح في صفوف الجيش الروسي منذ 2022

تعبيرية

عربي ودولي اليمن تسجل أول إصابة بجدري الماء

ا

أخبار محلية عقل يتحدث عن أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل

دميتري بيسكوف

عربي ودولي الرئاسة الروسية: الدول الغربية تثير المواجهة الحالية

cg

أخبار الشركات سامسونج تسطّر نجاحاً جديداً بحصدها عدة جوائز في حفل "Clio Sports"

ا

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يزور مندوبا عن الملك مصابي الأمن العام جراء حادثة الرابية

ا

أخبار محلية حسان لمصابي حادثة الرابية: نحن معكم وأنتم فخرنا وعزنا



 


الأكثر مشاهدة