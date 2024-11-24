ضابط أمريكي سابق: بايدن قادر على إشعال حرب نووية قبل تولي ترامب منصبه

وكتب ريتر في صفحته على "إكس": "كانت كامالا (هاريس) ستدخلنا في حرب نووية مع روسيا في غضون عام. أما جو (بايدن) فسيقوم بذلك قبل 20 يناير 2025".
وأشار الخبير إلى أن الشعب الأمريكي أثبت في الانتخابات (الرئاسة) أنه ضد الحرب، لكن بايدن يتجاهل رأي الشعب ويصعد الصراع في أوكرانيا.
وخلص بالقول: "سيصبح (بايدن) سبب موتنا".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.
ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء الماضي على وثيقة "أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي".
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