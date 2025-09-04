عقيلة أحمد الشرع تبرعت بمبلغ 5000 دولار لصندوق التنمية السوري

وأفادت وسائل الإعلام السورية بأن قيمة التبرعات لصالح صندوق التنمية تجاوزت إلى حد الآن 59 مليون دولار.
وفي السياق، أعلنت الرئاسة السورية إعادة سيارات عائلة الأسد للشعب عبر مزاد علني يعود ريعه لصندوق التنمية السوري.
وأوضحت صحيفة "الوطن" أن ثمن السيارات التي تم التبرع بها يقدر بـ 20 مليون دولار.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد المتبرعين تجاوز الـ220، مبيناً أن وزراء في الحكومة شاركوا في التبرع لصندوق التنمية السوري.
وانطلقت مساء الخميس، فعاليات صندوق التنمية السوري في قلعة دمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع.
وقال مدير عام صندوق التنمية السوري محمد صفوت عبد الحميد رسلان في كلمة له خلال حفل الإطلاق: "نلتقي لنشهد انطلاقة وطنية غير مسبوقة، في لحظة تمتزج فيها الإرادة الوطنية مع الطموح، ويجتمع فيها الأمل مع الإصرار، لنعلن إطلاق صندوق التنمية السوري المؤسسة الوطنية التي ستصبح بوصلة لإعادة الإعمار في وطننا الجريح وفاءً لتضحيات شهدائنا".
وأضاف رسلان: "هذا الصندوق رؤية شاملة تسعى إلى توحيد جهود الدولة والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وأبناء سوريا في الداخل والخارج، وضمان الشفافية في إدارة الموارد وخلق فرص عمل ملموسة، ومشاريع خدمية واقتصادية تحسّن حياة أهلنا في كل محافظة ومدينة وقرية".
وصرح رسلان: "نحن اليوم أمام انطلاق مرحلة جديدة، مرحلة البناء بعد الدمار، والثقة بعد الانكسار، والأمل بعد الألم، ومع دعمكم ومتابعتكم، سيصبح هذا الصندوق رمزاً للشفافية، وعنواناً للاستقرار، ومحركاً للنمو".
ويهدف إحداث الصندوق إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية التي تشمل كل ما يدعم الحياة اليومية للمواطنين السوريين من خدمات ومرافق كالطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات وغيرها، وتمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن.
وتشمل المصادر المالية للصندوق التبرعات الفردية من داخل سوريا وخارجها، والتبرعات الدورية عبر برنامج المتبرع الدائم الذي يتيح اشتراكات شهرية ثابتة، إضافة إلى الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
روسيا اليوم
