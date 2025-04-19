عُمان: المحادثات الأميركية الإيرانية تسعى لاتفاق يضمن خلو إيران من الأسلحة النووية

07:26 م

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الوكيل الإخباري- قالت سلطنة عُمان، الوسيط في المحادثات الأميركية الإيرانية، إن المفاوضات بين واشنطن وطهران تسعى إلى اتفاق يضمن خلوّ إيران من الأسلحة النووية، عقب مباحثات السبت في روما. اضافة اعلان





وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية العُمانية أن الاجتماعات "أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصف دائم وملزم يضمن خلوّ إيران بالكامل من الأسلحة النووية ورفع العقوبات بالكامل عنها، مع الحفاظ على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية".



وعقدت في العاصمة الإيطالية روما جولة ثانية وصفت بـالبناءة"، حيث اتفقت طهران وواشنطن على استئناف المحادثات التقنية على مستوى الخبراء في الأيام المقبلة.



ونقل التلفزيون الإيراني عن عراقجي أن الجولة الثالثة من المباحثات ستعقد في سلطنة عُمان مجددا بحضور فرق فنية متخصصة لوضع أطر عامة للاتفاق.



وعقدت الجولة الأولى من المباحثات أيضا في مسقط، حيث أدار وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.



وتريد واشنطن من إيران وقف إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، الذي تعتقد أنه يهدف إلى صنع قنبلة ذرية.



ودأبت طهران على تأكيد سلمية برنامجها النووي، وتقول إنها مستعدة للتفاوض على بعض القيود مقابل رفع العقوبات، لكنها تريد ضمانات قاطعة بأن واشنطن لن تتراجع عن التزاماتها مرة أخرى كما فعل ترامب في عام 2018.