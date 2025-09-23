الثلاثاء 2025-09-23 05:22 م
 

غوتيريش: مبادئ الأمم المتحدة محاصرة وركائز السلام في خطر

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش
 
الثلاثاء، 23-09-2025 04:27 م

الوكيل الإخباري-   حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم يواجه مرحلة شديدة الخطورة مع تصاعد النزاعات وتراجع الالتزام بالمواثيق الدولية، مؤكداً أنه "ليس هناك دولة وحدها قادرة على مواجهة تحديات النظام الدولي".

وقال غوتيريش، خلال كلمة في افتتاح أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "الحروب تستعر وهناك دول لا تلتزم بالمواثيق الدولية"، لافتاً إلى أن "ركائز السلام تتداعى بسبب الإفلات من العقاب".


وأشار إلى أن "مبادئ الأمم المتحدة محاصرة وركائز السلام في خطر"، ما يستدعي تحركاً عاجلاً للحفاظ على النظام الدولي.


وأوضح أن العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب، واعتبر ذلك "أمراً إيجابياً"، لكنه شدّد على ضرورة وجود مؤسسات قوية قادرة على إدارة هذا التحول "حتى لا نتجه إلى الفوضى".

 
 
