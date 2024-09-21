فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

وأعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية فيضان ما لا يقل عن 12 نهرا في إيشيكاوا حتى أواخر ظهر اليوم.
ودعت الاشخاص إلى توخي أقصى درجات الحذر من الانهيارات الطينية المحتملة وتضرر المباني.
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