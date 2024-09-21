فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

الوكيل الإخباري- تسببت موجة أمطار غزيرة ضربت منطقة نوتو شمال وسط اليابان اليوم السبت بموجة انهيارات أرضية وارتفاع في منسوب مياه الأنهار أسفرت عن فيضانات شديدة غمرت المنازل وشردت مئات الاشخاص.

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