"قبل قرار الحرب مع مصر".. برلماني مصري يوجه تحذيرا لنتنياهو

وأضاف بكري، في تصريحات تلفزيونية الخميس، موجها حديثه لنتنياهو: "قبل أن تأخذ قرار الحرب مع مصر، يجب أن تراعي أمورا كثيرة، منها أن الجيش المصري بقدراته وأسلحته لن يكون هينًا".
وشدد بكري، ببرنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد"، على أن مصر لديها مواقف ثابتة لا يمكن التنازل عنها مثل رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أن "الحديث عن تهجير الفلسطينيين هو حديث محفوف بالمخاطر".
وأشار إلى أن "الشعب المصري كله على قلب رجل واحد مهما كان الوضع الاقتصادي، دفاعا عن حدود الوطن والأمن القومي".
وواصل قائلا: "نعرف أن نتنياهو لن يجرؤ على أن يوقظ زئير الأسد في الشخصية المصرية القادرة على الصمود والتحدي"، مذكرا بتصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن "من فعلها في أكتوبر 1973 قادر على فعلها مرة أخرى".
وأبدى البرلماني المصري تعجبه من "تصوير إسرائيل بأنها القوة التي لا تقهر"، قائلا إنها "حتى الآن غارقة في مستنقع غزة ولا تستطيع دخول المدينة ولديهم إحباط غير عادي".
واعتبر أن نتنياهو سيقود إسرائيل إلى الهاوية، وأن الحديث عن إسرائيل الكبرى غير مجدٍ، وأن "مصر قوية وقادرة"، وفق تعبيره.
وتناول تصريحات رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، التي قال فيها إن "مصر لا تحب الحرب ولكنها جاهزة"، وأن "تل أبيب تبعد عن العريش المصرية مسافة 100 كيلو متر"، مؤكدا أنها رسائل مهمة باعتبارها صادرة عن مسؤول رسمي.
وجاءت التعليقات المصرية تعقيبا على تقارير إسرائيلية أشارت إلى توجيه نتنياهو بعدم المضي في اتفاق الغاز الضخم مع مصر من دون موافقته الشخصية، تحت مزاعم حول "خروقات مصرية لاتفاقية السلام" بسبب التعزيزات العسكرية في سيناء.
