قتيل وجريحان بإطلاق نار في مركز لشرطة الهجرة في أميركا

الأربعاء، 24-09-2025 07:52 م
الوكيل الإخباري- قتل شخص وأصيب اثنان، الأربعاء، بإطلاق نار استهدف مركز احتجاز يتبع إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) في مدينة دالاس الأميركية، بحسب ما أعلن مسؤولون.


وذكرت شرطة دالاس على منصة "إكس" بأن المشتبه به الذي أطلق النار على منشأة "ICE" من مبنى مجاور قد لقي حتفه.

وأفادت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نوم بوقوع عدد من الضحايا جراء إطلاق النار.

وقالت نوم في منشور على حسابها في منصة "إكس": "التفاصيل ما زالت ترد، لكن يمكننا تأكيد وقوع عدد من الجرحى والقتلى".

وذكرت قناة "فوكس4" أن المهاجم هو رجل أبيض كان على سطح مبنى وأطلق النار على نفسه عندما اقترب منه عناصر إنفاذ القانون.

وكتب نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، على منصة "إكس" ردًا على منشور نوم: "يجب أن يتوقف الهجوم المبالغ فيه على سلطات إنفاذ القانون، وبالأخص مكتب الهجرة والجمارك (ICE). أدعو بالشفاء لكل من أصيب في هذا الهجوم ولعائلاتهم".

وشوهدت العشرات من سيارات الشرطة والطوارئ على طول الطريق السريع بالقرب من المنشأة.
وأفادت نائبة مدير "ICE" ماديسون شيهان لشبكة "فوكس نيوز" بأن أيا من عناصر الإدارة لم يُصب في الهجوم.

وقالت: "شهدنا الكثير من العنف في منشآت ICE وهذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها هجومًا هذا العام في منشأة تابعة لـ ICE".

سكاي نيوز
 
 
