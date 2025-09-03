قديروف يعلق على فرض بريطانيا عقوبات على والدته

وأشار رئيس الشيشان عبر منشور على منصة "تلغرام" إلى أن الغرب لا يسترشد بالأخلاق أو القانون، بل يعمل بدافع الكراهية وكره روسيا.
وكتب قديروف: "إنه لا يحارب الأعداء، بل يحارب النساء والأمهات، هذا هو المستوى الأدنى للسياسة الغربية الفاسدة، وهو توضيح واضح للضعف والمعايير المزدوجة".
في 3 سبتمبر، وسعت بريطانيا قائمة العقوبات المضادة لروسيا، بإضافة ثمانية أفراد وثلاث منظمات.
ومن بين المدرجين في قائمة العقوبات، والدة قديروف أيماني.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: أخبروا حماس أن تعيد جميع الأسرى وستنتهي الأمور بسرعة
-
شهيد بغارة إسرائيلية على بلدة ياطر اللبنانية
-
انفجار كبير جراء مخلفات حرب قرب مطار دمشق الدولي
-
انقطاع الكهرباء في إيران يلقي بظلاله على المؤسسات التجارية
-
روسيا تطلق 526 مسيرة وصاروخا على أوكرانيا ليل الثلاثاء
-
كوريا الجنوبية تبدأ رسميا رئاستها الدورية لمجلس الأمن الدولي
-
اليونيفيل: مسيرات إسرائيلية أسقطت قنابل يدوية قرب قوات حفظ السلام في لبنان
-
شي: الصين لا يمكن إيقافها