قديروف يعلق على فرض بريطانيا عقوبات على والدته

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن العقوبات التي فرضتها بريطانيا على والدته أيماني، دليل واضح على ضعف ومعايير الغرب المزدوجة.



وأشار رئيس الشيشان عبر منشور على منصة "تلغرام" إلى أن الغرب لا يسترشد بالأخلاق أو القانون، بل يعمل بدافع الكراهية وكره روسيا.



وكتب قديروف: "إنه لا يحارب الأعداء، بل يحارب النساء والأمهات، هذا هو المستوى الأدنى للسياسة الغربية الفاسدة، وهو توضيح واضح للضعف والمعايير المزدوجة".

في 3 سبتمبر، وسعت بريطانيا قائمة العقوبات المضادة لروسيا، بإضافة ثمانية أفراد وثلاث منظمات.



ومن بين المدرجين في قائمة العقوبات، والدة قديروف أيماني.