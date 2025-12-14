سوريا.. سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده للشرع

الوكيل الإخباري- قدم حمد راشد الحبسي أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، سفيرا ومفوضا فوق العادة لدولة الإمارات لدى دمشق، خلال مراسم رسمية جرت في قصر الشعب.

اضافة اعلان