سوريا.. سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده للشرع

الأحد، 14-12-2025 08:35 ص

الوكيل الإخباري-   قدم حمد راشد الحبسي أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، سفيرا ومفوضا فوق العادة لدولة الإمارات لدى دمشق، خلال مراسم رسمية جرت في قصر الشعب.

وأعرب السفير الحبسي، خلال المراسم عن حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر العلاقات بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين.

ونقل الحبسي تحيات الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونائبه حاكم دبي محمد بن راشد إلى الرئيس السوري، وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الشرع السفير تحياته إلى القيادة الإماراتية، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا مزيدا من النماء والتطور.

 
 


