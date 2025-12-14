سوريا.. سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده للشرع

وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين.
ونقل الحبسي تحيات الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونائبه حاكم دبي محمد بن راشد إلى الرئيس السوري، وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمل الشرع السفير تحياته إلى القيادة الإماراتية، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا مزيدا من النماء والتطور.
