غوتيريش يدين الهجوم على قاعدة أممية بالسودان

الوكيل الإخباري- دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي استهدف قاعدة كادوقلي في السودان تابعة للقوة الأممية العاملة في ابيي.

وأسفر الهجوم عن مقتل 6 أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح، جميعهم من أفراد الكتيبة البنغالية لحفظ السلام التي تخدم في قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي (يونيسفا).

وقال غوتيريش، حسب بيان صدر باسمه، إن "الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي"، مذكرا جميع أطراف النزاع في السودان بالتزامهم بحماية موظفي الأمم المتحدة والمدنيين.