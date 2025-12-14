غوتيريش يدين الهجوم على قاعدة أممية بالسودان

وأسفر الهجوم عن مقتل 6 أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح، جميعهم من أفراد الكتيبة البنغالية لحفظ السلام التي تخدم في قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لمنطقة أبيي (يونيسفا).
وقال غوتيريش، حسب بيان صدر باسمه، إن "الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي"، مذكرا جميع أطراف النزاع في السودان بالتزامهم بحماية موظفي الأمم المتحدة والمدنيين.
وأضاف إن الهجمات التي استهدفت قوات حفظ السلام في جنوب كردفان "غير مبررة، ولا بد من محاسبة المسؤولين عنها"، معربا عن تضامنه مع الآلاف من حفظة السلام الذين يواصلون الخدمة تحت الراية الزرقاء في أخطر البيئات.
