الأحد 2025-07-13 10:07 م
 

قطر تقرر تعويض المتضررين من اعتراض الصواريخ الإيرانية

قطر
قطر
 
الأحد، 13-07-2025 08:00 م
الوكيل الإخباري- ترأس وزير الداخلية القطري، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، اليوم الاحد اجتماعاً استثنائياً لمجلس الدفاع المدني، بحضور ممثلين عن الجهات المختصة، تنفيذاً لتوجيهات الأمير تميم بن حمد آل ثاني بشأن تعويض المتضررين من المواطنين القطريين والمقيمين نتيجة اعتراض الصواريخ الإيرانية أثناء استهداف القاعدة الأمريكية في قطر.اضافة اعلان


وأُقرت خلال الاجتماع آليات فورية لمعالجة الأضرار وتقديم الدعم اللازم.
 
 
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