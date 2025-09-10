الأربعاء 2025-09-10 02:05 م
 

قطر توجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي

علم قطر
قطر
 
الأربعاء، 10-09-2025 12:49 م

الوكيل الإخباري-   وجهت دولة قطر  رسالة رسمية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لشهر أيلول الحالي، القائم بالأعمال الكوري سانغجين كيم، بشأن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة.

وقالت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء آل ثاني، في الرسالة إن هذا الاعتداء "يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة القطريين والمقيمين"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا".


وطالبت قطر بتعميم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس تحت الرقم S/2025/563، مؤكدة في الوقت ذاته أن الجهات الأمنية والدفاع المدني تعاملت على الفور مع الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين.


وشددت قطر على أنها "لن تتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر  بأمن الإقليم"، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وأن مزيداً من التفاصيل سيُعلن فور توافرها.

 
 
