قطر توجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي

وقالت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء آل ثاني، في الرسالة إن هذا الاعتداء "يشكل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة القطريين والمقيمين"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وطالبت قطر بتعميم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس تحت الرقم S/2025/563، مؤكدة في الوقت ذاته أن الجهات الأمنية والدفاع المدني تعاملت على الفور مع الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين.
وشددت قطر على أنها "لن تتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم"، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وأن مزيداً من التفاصيل سيُعلن فور توافرها.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس دولة عربية يصل الدوحة وأمير قطر في مقدمة مستقبليه - صورة
-
كوريا الجنوبية تخصص طائرة لإعادة العمال الموقوفين في الولايات المتحدة
-
سلطنة عمان: الهجوم الإسرائيلي على قطر إجرامي
-
مقاتلات بولندية تسقط "أجساما معادية" ردّا على انتهاكات متكررة للمجال الجوي
-
أوكرانيا تعلن أن روسيا أطلقت 458 مسيّرة وصاروخا في هجوم ليلي
-
الصين تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
-
مصدر إسرائيلي: لا تأكيد على نجاح محاولة اغتيال قادة حماس بالدوحة
-
ترامب: سأجري مكالمة مع بوتين هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل