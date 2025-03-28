الجمعة 2025-03-28 01:29 ص
 

قوات الدعم السريع بعد خسارتها السيطرة على الخرطوم: "لا تراجع ولا استسلام"

العلم الوطني السوداني معلق على مدفع رشاش لجنود قوات الدعم السريع
العلم الوطني السوداني معلق على مدفع رشاش لجنود قوات الدعم السريع
 
الجمعة، 28-03-2025 01:15 ص
الوكيل الإخباري-   تعهدت قوات الدعم السريع، الخميس، عدم "الاستسلام"، غداة استعادة الجيش السوداني سيطرته على وسط العاصمة الخرطوم تقريبا، مشيرة إلى أنها أعادت تموضع قواتها.اضافة اعلان


وقالت قوات الدعم السريع، في بيان هو الأول عقب إعلان الجيش "تحرير" العاصمة، أنها ستمضي في "الدفاع عن تراب الوطن (...) فلا تراجع ولا استسلام"، مؤكدة أنها ستعمل "على حسم المعركة لمصلحة شعبنا وسوف نجرع العدو الهزائم".

ومن القصر الرئاسي الأربعاء، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الذي يحارب نائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو منذ نيسان/أبريل 2023، أن "الخرطوم حرة وانتهى الأمر".

وأضافت الدعم السريع "قواتنا لم تخسر أي معركة لكنها أعادت تموضعها وانفتاحها على جبهات القتال بما يضمن تحقيق أهدافها العسكرية التي تقود في نهاية المطاف إلى حسم هذه المعركة لمصلحة الشعب السوداني".

وأدت الحرب المستعرة منذ عامين إلى مقتل عشرات الآلاف من السودانيين وتشريد أكثر من 12 مليونا والتسبب بأكبر أزمة نزوح وجوع في العالم، وفق الأمم المتحدة.

كما أدت إلى تقسيم ثالث أكبر دولة في إفريقيا، حيث يسيطر الجيش على المناطق الشمالية والشرقية بينما تسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء من الجنوب وكامل إقليم دارفور الشاسع المتاخم لتشاد غربا.
 
gnews

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