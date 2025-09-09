كبير مستشاري ترامب: دول "بريكس" مثل مصاصي الدماء

وقال المسؤول الأمريكي لقناة "Real America's Voice": "لن تنجو أي من هذه الدول (بريكس) إذا لم تُبِع منتجاتها إلى الولايات المتحدة وهي غير قادرة على البقاء دون التجارة مع الولايات المتحدة"، على حد قوله
كما شكّك نافارو في قدرة الدول الأعضاء في "بريكس" على البقاء ككتلة موحدة، بسبب ما وصفه بـ"الكراهية والرغبة في قتل بعضها بعضا" بحسب اعتقاده.
هذا وقد شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو في قمة افتراضية طارئة لدول "بريكس"، أمس الاثنين، كانت قد دعت إليها البرازيل لمناقشة السياسات التجارية الأمريكية، إلى جانب العديد من قادة المنظمة.
وعقدت القمة الطارئة عبر تقنية الفيديو بدعوة من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وذلك ردا على الإجراءات التجارية الأمريكية الأخيرة.
