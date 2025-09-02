الثلاثاء 2025-09-02 07:41 م
 

لأول مرة .. الكيان يكشف عن عملية برية للموساد في قلب بيروت سبقت اغتيال نصر الله

لأول مرة .. الكيان يكشف عن عملية برية للموساد في قلب بيروت سبقت اغتيال نصر الله
لأول مرة .. الكيان يكشف عن عملية برية للموساد في قلب بيروت سبقت اغتيال نصر الله
 
الثلاثاء، 02-09-2025 06:44 م
الوكيل الإخباري-   في كشف استخباراتي هو الأول من نوعه، أعلن الاحتلال أن جهاز الموساد نفذ عملية برية عالية المخاطر في قلب العاصمة اللبنانية بيروت لجمع معلومات استخباراتية حاسمة سبقت مباشرة عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.اضافة اعلان


وجاء هذا الإعلان المثير بالتزامن مع قيام رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، بتكريم عناصر الموساد الذين شاركوا في العملية التي وقعت في 27 سبتمبر 2024.

في احتفالية رسمية، أشاد هرتسوغ بعناصر جهاز الموساد الذين خططوا ونفذوا عملية اغتيال نصر الله، واصفاً دورهم بـ"التاريخي".

ويأتي هذا التكريم بعد مرور عام تقريباً على العملية، في خطوة تهدف إلى إبراز ما تعتبره تل أبيب نجاحاً استخباراتياً وعسكرياً كبيراً.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مسؤول رفيع في جهاز الموساد قوله إن نجاح عملية الاغتيال لم يعتمد فقط على القدرات الجوية، بل سبقه عمل استخباراتي جريء على الأرض.

وقال المسؤول: "قواتنا عملت برياً تحت النار في قلب بيروت للحصول على معلومات لعملية اغتيال نصر الله".

ويشير هذا التصريح إلى أن الموساد تمكن من إدخال فريق ميداني إلى داخل بيروت، وعمل في بيئة معادية لجمع معلومات استخباراتية دقيقة وحاسمة في الوقت الحقيقي، مما مكن الطيران الحربي من تنفيذ الضربة القاتلة بدقة.

وكالات
 
 
gnews

أحدث الأخبار

المومني يبحث مع منظمة الصحة تعزيز التعاون في التوعية الصحية

أخبار محلية المومني يبحث مع منظمة الصحة تعزيز التعاون في التوعية الصحية

ا

أخبار محلية الأردن يشارك في اجتماعات "الاقتصادي والاجتماعي العربي"

صورة تعبيرية

أخبار محلية توضيح حول الأنواع الممنوعة من طلاء الاظافر في الأردن

ل

أخبار محلية ورشة تدريبية حول إدارة الأعمال الزراعية في إربد

ل

أخبار محلية وزير العدل يزور مديرية القضاء العسكري

ولي العهد يرعى إطلاق منتدى المستقبل 2025 في عمان

أخبار محلية ولي العهد يرعى إطلاق منتدى المستقبل 2025 في عمان

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 248

عربي ودولي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 248

لأول مرة .. الكيان يكشف عن عملية برية للموساد في قلب بيروت سبقت اغتيال نصر الله

عربي ودولي لأول مرة .. الكيان يكشف عن عملية برية للموساد في قلب بيروت سبقت اغتيال نصر الله



 
 





الأكثر مشاهدة