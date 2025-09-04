لافروف: روسيا ستسعى إلى حل القضية الفلسطينية عبر الأمم المتحدة

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي :"إن تنفيذ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، روسيا ترى أن تجاهل هذه الحقوق أدى إلى تفاقم الأزمات الإقليمية وتصاعد التوترات، روسيا ستعمل مع شركائها للدفع باتجاه خفض التصعيد وتهيئة أجواء مناسبة لاستئناف المفاوضات السياسية".
-
أخبار متعلقة
-
"أكسيوس": لا توجد خطوة أمريكية مهمة في غزة بشأن صفقة تبادل الأسرى
-
"فوربس": ابن ترامب يصبح مليارديرا بعد ارتفاع سعر سهم "بيتكوين" الأمريكي
-
"قبل قرار الحرب مع مصر".. برلماني مصري يوجه تحذيرا لنتنياهو
-
عقيلة أحمد الشرع تبرعت بمبلغ 5000 دولار لصندوق التنمية السوري
-
وزير إثيوبي يكشف عن ضحايا بالآلاف لمشروع سد النهضة
-
الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان
-
الاحتلال يعلن اعتراض طائرات بدون طيار أطلقت من اليمن
-
"بيتزا البنتاغون" تكشف اهتمام واشنطن بعرض بكين العسكري