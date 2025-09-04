الجمعة 2025-09-05 12:07 ص
 

لافروف: روسيا ستسعى إلى حل القضية الفلسطينية عبر الأمم المتحدة

الخميس، 04-09-2025 10:23 م
الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو بالتعاون مع شركائها، ستبذل جهودًا مكثفة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الجاري.اضافة اعلان


وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي :"إن تنفيذ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، روسيا ترى أن تجاهل هذه الحقوق أدى إلى تفاقم الأزمات الإقليمية وتصاعد التوترات، روسيا ستعمل مع شركائها للدفع باتجاه خفض التصعيد وتهيئة أجواء مناسبة لاستئناف المفاوضات السياسية".
 
 
