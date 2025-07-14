ابتكار ثوري.. شريحة رقيقة تنقل 100 مليون كتاب في 7 دقائق!

الشريحة التي صُمّمت في مركز البصريات والفوتونيات والليزر (COPL) تعتمد على الضوء بدل الكهرباء لنقل البيانات، ما يجعلها مثالية لتلبية احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كثيفة الطاقة مثل التي تستخدمها أنظمة مثل ChatGPT.
أبرز مميزات الشريحة:
سرعة نقل تعادل تحميل 100 مليون كتاب خلال 7 دقائق.
تستخدم مُعدّلات الحلقات الدقيقة المصنوعة من السيليكون لتشفير المعلومات من خلال شدة وطور الضوء.
تستهلك 4 جول فقط من الطاقة – تعادل تسخين مليلتر واحد من الماء بدرجة واحدة مئوية.
صغيرة جداً وفعالة من حيث الحجم والطاقة، وتتيح تقليل المسافات داخل مراكز البيانات، وكأن الأجهزة مفصولة بأمتار فقط، لا كيلومترات.
أهمية الابتكار:
في ظل تزايد الطلب على الذكاء الاصطناعي، قد تُحدث هذه الشريحة تحولاً جذرياً في طريقة عمل مراكز البيانات عبر تحسين سرعة التواصل وكفاءته بين المعالجات.
ورغم أن التقنية لا تزال في مرحلة التجريب، إلا أن شركات مثل NVIDIA بدأت بالفعل باستخدام مكونات مشابهة، ما يُقرّب هذه الابتكارات من التطبيق التجاري الفعلي في المستقبل القريب.
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