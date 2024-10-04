ماذا نعرف عن "المسيّرة العراقية" الحديثة التي ضربت إسرائيل وأوقعت عشرات من جنودها بين قتيل وجريح؟

الوكيل الإخباري- أفاد خبراء عسكريون بأن المسيرة التي انطلقت من العراق وضربت إسرائيل، وأدت إلى مقتل وإصابة 25 جندياً إسرائيلياً، تعد متطورة بشكل فعال.

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وتعتبر هذه الطائرة قريبة من مواصفات المسيرة 9MQ الأكثر تطوراً من حيث الفاعلية.



وكشفت مصادر خاصة لـ RT أن هذه المسيرة طورت لتصبح أكثر فتكاً في إصابة الهدف. وتقول المصادر إن طول هذه المسيرة 11 متراً وارتفاعها حوالي 4 أمتار وأقصى وزن للإقلاع 4750 كيلوغراماً وسعة حمولة 1700 كيلوغرام.



ومن مواصفات المسيرة المتطورة أن سرعة الانطلاق تصل إلى 370 كيلومتراً في الساعة ويمكن أن تبقى في الجو لأكثر من 27 ساعة اعتماداً على الحمولة وملف المهمة. وأضافت المصادر أن هذه المسيرة تحتوي على أجهزة استشعار متطورة وكاميرات بأجهزة استشعار متعددة، فضلاً عن الكاميرات الكهروضوئية عالية الدقة والأشعة تحت الحمراء للعمليات النهارية والليلية.



كما أنها قادرة على جمع المعلومات الإلكترونية في حال تم التحكم بها بشكل صحيح. ووفقاً للخبراء العسكريين، فإنها تحمل مجموعة متنوعة من الذخائر بما في ذلك القنابل الموجهة بالليزر وقنابل موجهة بدقة لضربات مستهدفة. ومن بين مزايا هذه الطائرة بدون طيار التشغيل عن بعد، حيث يمكن تشغيلها من محطات التحكم الأرضية مما يسمح بمسافة آمنة من القتال. ويمكن لهذه المسيرة تأدية أدوار متعددة بما في ذلك الاستطلاع والقتال.