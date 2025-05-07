ماكرون: الضربات الجوية في سوريا لن تحقق الأمن لإسرائيل

09:42 م

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الوكيل الإخباري- ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأربعاء بالضربات والتوغلات الإسرائيلية في سوريا، معتبرا أنها لن تضمن "أمن" إسرائيل على المدى الطويل. اضافة اعلان





وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع الشرع في الإليزيه "بالنسبة إلى عمليات القصف والتوغّل، أعتقد أنّها ممارسة سيئة. لن يكون في الامكان ضمان أمن بلد من خلال انتهاك سلامة أراضي البلد الجار".



وأعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأربعاء أن دمشق تجري عبر وسطاء "مفاوضات غير مباشرة" مع اسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع بين الطرفين، بعدما شنّت تل أبيب مئات الغارات الجوية في سوريا خلال الأشهر الأخيرة.



وقال الشرع خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاليزيه "بالنسبة للمفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، هناك مفاوضات غير مباشرة تجري عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع ومحاولة امتصاص الوضع لكي لا تصل الامور الى حد يفقد السيطرة عليه من كلا الطرفين".