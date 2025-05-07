الأربعاء 2025-05-07 10:49 م
 

ماكرون: الضربات الجوية في سوريا لن تحقق الأمن لإسرائيل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
 
الأربعاء، 07-05-2025 09:42 م
الوكيل الإخباري-   ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استقباله الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأربعاء بالضربات والتوغلات الإسرائيلية في سوريا، معتبرا أنها لن تضمن "أمن" إسرائيل على المدى الطويل.اضافة اعلان


وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع الشرع في الإليزيه "بالنسبة إلى عمليات القصف والتوغّل، أعتقد أنّها ممارسة سيئة. لن يكون في الامكان ضمان أمن بلد من خلال انتهاك سلامة أراضي البلد الجار".

وأعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأربعاء أن دمشق تجري عبر وسطاء "مفاوضات غير مباشرة" مع اسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع بين الطرفين، بعدما شنّت تل أبيب مئات الغارات الجوية في سوريا خلال الأشهر الأخيرة.

وقال الشرع خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاليزيه "بالنسبة للمفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، هناك مفاوضات غير مباشرة تجري عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع ومحاولة امتصاص الوضع لكي لا تصل الامور الى حد يفقد السيطرة عليه من كلا الطرفين".
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: قد نخفف قيود تصدير الرقائق إلى بعض دول الخليج

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية المهندسون ينتخبون نقيبهم ومجلس نقابتهم الجمعة

الدفاع المدني

أخبار محلية العثور على جثة ستيني داخل مركبته في إربد

الليرة

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

ارشيفية

فلسطين 33 شهيدا في قصف إسرائيلي على مطعم في غزة

علم السعودية

فلسطين السعودية: نرفض رفضا قاطعا خطط إسرائيل لتوسيع هجومها والسيطرة الكاملة على غزة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون: الضربات الجوية في سوريا لن تحقق الأمن لإسرائيل

ترامب

فلسطين ترامب: ستصدر معلومات عن هدنة محتملة في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة