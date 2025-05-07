ماكرون: الضربات الجوية في سوريا لن تحقق الأمن لإسرائيل

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع الشرع في الإليزيه "بالنسبة إلى عمليات القصف والتوغّل، أعتقد أنّها ممارسة سيئة. لن يكون في الامكان ضمان أمن بلد من خلال انتهاك سلامة أراضي البلد الجار".
وأعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأربعاء أن دمشق تجري عبر وسطاء "مفاوضات غير مباشرة" مع اسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع بين الطرفين، بعدما شنّت تل أبيب مئات الغارات الجوية في سوريا خلال الأشهر الأخيرة.
وقال الشرع خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاليزيه "بالنسبة للمفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، هناك مفاوضات غير مباشرة تجري عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع ومحاولة امتصاص الوضع لكي لا تصل الامور الى حد يفقد السيطرة عليه من كلا الطرفين".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: قد نخفف قيود تصدير الرقائق إلى بعض دول الخليج
-
ماكرون يطلب من الشرع حماية جميع السوريين من دون استثناء
-
ماكرون يستقبل الشرع بقصر الإليزيه في باريس والجالية السورية تستقبله بحفاوة
-
نائب الرئيس الأميركي يدعو إلى مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا
-
روسيا تعلن عن نسخ مطوّرة من درونات "لانسيت" الانتحارية
-
السيسي: نحرص على ألا يتم تهجير أهل غزة
-
الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا عند نصب تذكاري في خيرسون
-
إسرائيل تدعم الهند