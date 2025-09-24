ماكرون يكشف عن تفاصيل خطة لإنهاء الحرب في القطاع

وقال ماكرون، يوم الأربعاء، إن الخطة التي تحمل اسم "الأمن والسلام للجميع" تتضمن "وقفا لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، وتشكيل إدارة انتقالية في غزة، وتأهيل قوات الشرطة"، إضافة إلى وجود "قوة دولية" لحفظ الاستقرار في القطاع.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن "القوة الدولية المخطط إرسالها لغزة ستحصل على تفويض أممي"، مشيرا إلى أن "دولا من المنطقة وخارجها ستشارك في خطة الأمن والسلام بغزة".
واعتبر ماكرون أن "المفاوضات حول الأراضي إحدى مراحل إنشاء دولة فلسطينية"، مضيفا: "نريد إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل".
وأكد أن "على حكومة نتنياهو وقف السباق الدموي المحموم"، مشيرا إلى أن "السلام هو الطريق الأفضل لحماية إسرائيل واستعادة مصداقيتها".
وشدد أيضا على عدم جواز الموافقة على ضم إسرائيل للضفة الغربية، مشيرا إلى أن ذلك لا علاقة له بحركة "حماس" أو هجوم 7 أكتوبر.
وكانت فرنسا قد أعلنت عن اعترافها بدولة فلسطين خلال مؤتمر مكرس لحل الدولتين، عقد على هامش فعاليات الأمم المتحدة في نيويورك بمبادرة من فرنسا والسعودية.
وأعلن عدد من الدول، بما فيها بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال وغيرها اعترافها بدولة فلسطين على خلفية استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
روسيا اليوم
