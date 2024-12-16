ما حجم الأموال التي حملها بشار الأسد قبل مغادرته سوريا؟

وقال رئيس حزب "التوحيد العربي"، إنه ليس هناك منتصر مما يحدث في سوريا إلا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا: "أنا أقتُل وأتعامل مع الشيطان لأحمي عشيرتي".
وأضاف: "كنت وسيطا أنقل رسائل من إسرائيل إلى سوريا، إذ نقلت رسائل إلى شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد ماهر الأسد لأن الغرب يعتبر أن بشار يكذب".
واعتبر وهاب أن بشار والروس اختلفوا عندما رفض الأسد الجلوس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن المسؤولية يتحملها بشار الأسد شخصيا، وشقيقه ماهر لا يمون على شيء.
وقال: إن 130 مليار دولار سحبها الأسد خلال الـ10 أيام الأخيرة وتم نقل الأموال خارج البلاد، لافتا إلى أن بشار الأسد طلب منه عام 2012 أن أفتعل مشكلة في الجبل مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورفضت الدخول في فتنة.
وذكر أن معامل الكبتاجون غلطة كبيرة وهي مسألة لا أخلاقية لكن لم يكن له حل مع بشار، مضيفا بشار وماهر غادرا سوريا بنفس الطائرة والرجلان في روسيا.
وإذا صحت تصريحات وهاب فإن ما حمله بشار الأسد يضاهي تقريبا نحو ثلث ثروة إيلون ماسك أغنى رجل في العالم بثروة وصلت إلى 400 مليار دولار.
-
أخبار متعلقة
-
بيلاروس: نريد أن نكون حاضرين في أي مفاوضات مستقبلية بشأن أوكرانيا
-
السلطات ترجح مقتل مئات أو آلاف بإعصار أرخبيل مايوت
-
"تاس": السفير الروسي باق في دمشق
-
في حديث مع ترامب .. كيف برر نتنياهو ضرب سوريا ؟
-
الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا
-
كندا.. ترودو يجري تعديلا وزاريا عقب انسحاب وزير
-
ليبيا.. "الزاوية لتكرير النفط" تعلن انتهاء الطوارئ بعد اشتباكات دموية
-
روسيا تجلي جزءا من موظفي بعثتها الدبلوماسية في دمشق