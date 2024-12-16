ما حجم الأموال التي حملها بشار الأسد قبل مغادرته سوريا؟

الوكيل الإخباري- كشف رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، عن أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حمل معه مليارات الدولارات قبل مغادرة البلاد، وفقا لروسيا اليوم.



وقال رئيس حزب "التوحيد العربي"، إنه ليس هناك منتصر مما يحدث في سوريا إلا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا: "أنا أقتُل وأتعامل مع الشيطان لأحمي عشيرتي".

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وأضاف: "كنت وسيطا أنقل رسائل من إسرائيل إلى سوريا، إذ نقلت رسائل إلى شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد ماهر الأسد لأن الغرب يعتبر أن بشار يكذب".



واعتبر وهاب أن بشار والروس اختلفوا عندما رفض الأسد الجلوس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن المسؤولية يتحملها بشار الأسد شخصيا، وشقيقه ماهر لا يمون على شيء.



وقال: إن 130 مليار دولار سحبها الأسد خلال الـ10 أيام الأخيرة وتم نقل الأموال خارج البلاد، لافتا إلى أن بشار الأسد طلب منه عام 2012 أن أفتعل مشكلة في الجبل مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورفضت الدخول في فتنة.



وذكر أن معامل الكبتاجون غلطة كبيرة وهي مسألة لا أخلاقية لكن لم يكن له حل مع بشار، مضيفا بشار وماهر غادرا سوريا بنفس الطائرة والرجلان في روسيا.



وإذا صحت تصريحات وهاب فإن ما حمله بشار الأسد يضاهي تقريبا نحو ثلث ثروة إيلون ماسك أغنى رجل في العالم بثروة وصلت إلى 400 مليار دولار.