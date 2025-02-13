 
الخميس 2025-02-13 01:53 ص
 

مجلس الأمن الأوكراني يفرض عقوبات على رئيس الدولة السابق بوروشينكو

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 13-02-2025 01:00 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت النسخة الأوكرانية لمجلة "فوربس" نقلا عن مصادرها بأن مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني فرض عقوبات على رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو.

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ولم يتم الإعلان عن العقوبات رسميا، حيث أعلن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي أنه عقد اجتماعا لمجلس الأمن والدفاع الوطني، يوم الأربعاء، وسيعلن عن نتائجه الخميس.

وردا على ذلك صرح بوروشينكو، الذي كان رئيسا لأوكرانيا خلال الفترة بين 2014 و2019، ويقود حاليا حزب "التضامن الأوروبي" المعارض، بأن القرار لم يكن مفاجئا، واصفا اياه بـ "الاستفزاز".

 
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