مجلس الأمن الأوكراني يفرض عقوبات على رئيس الدولة السابق بوروشينكو

وردا على ذلك صرح بوروشينكو، الذي كان رئيسا لأوكرانيا خلال الفترة بين 2014 و2019، ويقود حاليا حزب "التضامن الأوروبي" المعارض، بأن القرار لم يكن مفاجئا، واصفا اياه بـ "الاستفزاز".
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