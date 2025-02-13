مجلس الأمن الأوكراني يفرض عقوبات على رئيس الدولة السابق بوروشينكو

الوكيل الإخباري- أفادت النسخة الأوكرانية لمجلة "فوربس" نقلا عن مصادرها بأن مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني فرض عقوبات على رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو.

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