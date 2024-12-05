 
الخميس 2024-12-05 09:57 م
 

مجلس الأمن القومي التركي: التطورات بسوريا أظهرت ضرورة التوصل إلى تسوية

مجلس الأمن القومي التركي
مجلس الأمن القومي التركي
الخميس، 05-12-2024 08:53 م

الوكيل الإخباري-   قال مجلس الأمن القومي التركي ان التطورات في سوريا أظهرت مرة أخرى ضرورة التوصل إلى تسوية بين النظام والمعارضة.

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تركيا دعمت باستمرار وحدة الأراضي السورية ومستعدة لتقديم كل ما يلزم بهذا الشأن.

 
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