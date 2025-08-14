الخميس 2025-08-14 11:55 ص
 

مسيّرات أوكرانية تتسبب بحرائق في منطقتين روسيّتين واشتعال مصفاة نفط

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 14-08-2025 11:23 ص
الوكيل الإخباري-   أطلقت أوكرانيا عشرات المسيّرات على روسيا ليل الأربعاء/الخميس، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص واشتعال حرائق في منطقتين جنوبي البلاد، إضافة إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط، بحسب مسؤولين.اضافة اعلان


وقال حاكم منطقة فولغوغراد، أندري بوتشاروف، عبر "تلغرام":
"تسبب الحطام الناجم عن الهجوم في تسرب منتجات نفطية، واشتعال النيران في مصفاة فولغوغراد النفطية."

من جهته، قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، إن مسيّرة أوكرانية ضربت سيارة في وسط عاصمة المنطقة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإصابة ثلاثة أشخاص.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أدانت جمهورية مصر العربية الشقيقة تصريحات بنيامين نتنياهو حول ما يُسمّى بـ"إسرائيل الكبرى". وطالبت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، بإيضاحات حول تلك التصريحات، في ظل ما تعكسه من إثارة لعدم

فلسطين مصر تدين تصريحات بنيامين نتنياهو حول إسرائيل الكبرى

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية التعليم العالي تصدر "أنفوجرافيك" يوضح آلية الاستفادة من المكارم الملكية

غغعغعغعغع

فن ومشاهير يوم مصيري.. هذا ما كشفه إعلامي شهير عن حالة أنغام الصحية

غال

فن ومشاهير MTV توقف ديانا فاخوري عن الهواء بسبب التجميل

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية "القبول الموحد" تتلقى 40 ألف طلب حتى الخميس

ارشيفية

عربي ودولي مسيّرات أوكرانية تتسبب بحرائق في منطقتين روسيّتين واشتعال مصفاة نفط

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قيادة العمليات المشتركة الإماراتي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قيادة العمليات المشتركة الإماراتي



 
 





الأكثر مشاهدة