مسيّرات أوكرانية تتسبب بحرائق في منطقتين روسيّتين واشتعال مصفاة نفط

أطلقت أوكرانيا عشرات المسيّرات على روسيا ليل الأربعاء/الخميس، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص واشتعال حرائق في منطقتين جنوبي البلاد، إضافة إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط، بحسب مسؤولين.





وقال حاكم منطقة فولغوغراد، أندري بوتشاروف، عبر "تلغرام":

"تسبب الحطام الناجم عن الهجوم في تسرب منتجات نفطية، واشتعال النيران في مصفاة فولغوغراد النفطية."



من جهته، قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، إن مسيّرة أوكرانية ضربت سيارة في وسط عاصمة المنطقة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإصابة ثلاثة أشخاص.