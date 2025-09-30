الثلاثاء 2025-09-30 11:50 م
 

مصر .. بيان هام بشأن الإصابات بين الطلبة بمدرسة الجيزة

الثلاثاء، 30-09-2025 10:48 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت وزارتا الصحة والتربية والتعليم المصريتان بياناً مشتركاً لتهدئة مخاوف أولياء الأمور بعد رصد حالات إصابة بفيروس "اليد والقدم والفم" بين طلاب مدرسة دولية في منطقة سقارة بالجيزة.اضافة اعلان


وأكد البيان أن الفيروس حالة "شائعة وخفيفة تُشفى تلقائياً" خلال أيام دون الحاجة إلى إغلاق المدارس، مع التوصية بإجراءات وقائية بسيطة مثل تعزيز النظافة الشخصية وتنظيف الأسطح المشتركة.

وجاءت هذه الخطوة بعد حالة من القلق أثارتها إصابات في صف الخامس الابتدائي، مما دفع إدارة المدرسة إلى إغلاق فصل دراسي مؤقتاً للتعقيم.

ويُعتبر فيروس "اليد والقدم والفم" (HFMD) مرضاً فيروسياً شائعاً يصيب الأطفال، خاصة دون سن العاشرة، وينتشر عبر الاتصال المباشر أو الأسطح الملوثة.

وأكد البيان المشترك لوزارتي الصحة والتربية والتعليم أن فيروس "اليد والقدم والفم" لا يشكل خطراً كبيراً، ويُعد من الحالات البسيطة التي تُشفى تلقائياً خلال أيام قليلة دون علاج خاص.

وأوضح أن الرعاية تقتصر على تخفيف الأعراض بمسكنات الألم والحمى، مع ضمان إعطاء الطفل سوائل كافية لمنع الجفاف الناتج عن صعوبة البلع بسبب تقرحات الفم.

كما شدد البيان على ضرورة عزل الطفل المصاب في المنزل حتى الشفاء، مع إمكانية تشخيص الحالة بسهولة من خلال الأعراض دون فحوصات إضافية.

وأشار البيان إلى أن إغلاق الفصول الدراسية، كما حدث في المدرسة الدولية بالجيزة، ليس ضرورياً للحد من انتشار المرض، ويكفي تطبيق إجراءات وقائية بسيطة.

وأكدت الوزارتان أن فرقاً من الطب الوقائي ستواصل متابعة الوضع الصحي في المدارس، مع توفير دعم طبي فوري إذا ظهرت حالات جديدة.

وحث البيان أولياء الأمور على التواصل مع الأطباء عند ظهور أعراض على أطفالهم، مؤكداً أن "الالتزام بالإرشادات البسيطة يكفي للحفاظ على بيئة دراسية آمنة دون تعطيل العملية التعليمية".

روسيا اليوم
 
 
