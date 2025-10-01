الأربعاء 2025-10-01 06:41 م
 

مصر ترد على انتشار فيروس جديد في البلاد
 
الأربعاء، 01-10-2025 05:21 م
الوكيل الإخباري-   أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر حسام عبد الغفار، اليوم الأربعاء، أن فيروس "اليد والفم والقدم" أو ما يعرف بـHFMD ليس فيروسا جديدا.اضافة اعلان


وأوضح أنه أحد الأعراض التي تسببها مجموعة من الفيروسات المعوية شائعة الانتشار، بين الأطفال دون سن الخامسة وأصحاب المناعة الضعيفة، مشيرا إلى أن هذه الفيروسات ليست تنفسية، وتشفى تلقائيا دون أي تدخل طبي مكثف.

وقال عبد الغفار في مداخلة للقناة الأولى "إن أعراض فيروس "HFMD" تظهر في ارتفاع في درجة الحرارة وظهور بعض التقرحات على اليد والقدم والفم المصاحبة بألم، ويتم التعامل معها مثل باقي الفيروسات"، لافتاً إلى أنه ينتقل عن طريق سوائل الجسم أو الرذاذ أو البراز.

وأضاف المتحدث باسم الصحة أن الهيئات العالمية الطبية ووزارة الصحة المصرية توصي بغسل الأيدي بشكل مستمر والحفاظ على النظافة العامة، وعزل الأطفال الذين ظهرت عليهم الأعراض في المنزل للحصول على الراحة وانخفاض درجة الحرارة.

وأشار إلى عدم وجود دواء مخصص للتعامل مع هذا الفيروس، ولكن يتم إعطاء الأطفال الأدوية الداعمة مثل مخفضات الحرارة والمسكنات لتقليل الألم الناتج عن التقرحات، محذرًا من تناول أي مضادات حيوية.

وأوضح أنه لا يوجد أي توصيات بإغلاق الفصول أو المدارس في حال ظهور أعراض الفيروس على الأطفال، كما أنه لا حاجة لأي فحوصات معملية إضافية ويتم التشخيص من خلال الفحص الإكلينيكي فقط.

وأعلنت مدرسة دولية في مصر عن اتخاذ إجراء عاجل بإغلاق فصل دراسي مؤقتا بعد ظهور حالات مؤكدة للإصابة بفيروس اليد والقدم والفم، في خطوة وُصفت بالاحترازية للحد من انتشار العدوى.

