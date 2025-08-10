الأحد 2025-08-10 11:18 م
 

مصر .. ضابط شرطة يشعل أزمة مع القضاة بـ"وصلة ضرب" - فيديو

الأحد، 10-08-2025 10:01 م
الوكيل الإخباري- أثار مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً في مصر بعد أن وثق اعتداء ضابط شرطة على موظف إداري يعمل "حارس سيارات" بنادي القضاة النهري في منطقة العجوزة بالجيزة.اضافة اعلان


ودفعت الواقعة التي أثارت غضباً في الأوساط القضائية والمجتمعية، نادي القضاة إلى إصدار بيان رسمي يكشف تفاصيل الحادث ويؤكد على حماية كرامة العاملين لديه.

ووفقاً لبيان نادي القضاة، وقع الحادث قبل يومين من الإبلاغ، عندما منع السايس شخصاً من ركن سيارته في منطقة غير مصرح بها أمام النادي، والذي تبين لاحقاً أنه ضابط شرطة يعمل في قطاع الأمن المركزي، والذي رد بالاعتداء بالضرب على السايس، مدعياً سلطته كضابط.

وأوضح نادي القضاة أنه بعد إبلاغ الموظف الإداري بالواقعة قام النادي بمراجعة كاميرات المراقبة التي أكدت صحة الحادث، وتم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة الدقي، أُحيل بعدها إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأشار بيان نادي القضاة إلى أنه في تطور لاحق حضر الضابط إلى مقر النادي في شامبليون برفقة قياداته، وقدم اعتذاراً رسمياً للقضاة وللسايس، مؤكداً أنه لم يكن يعلم أن الموقع يتبع نادي القضاة بسبب قربه من المطعم.

وأكد نادي القضاة أن ضابط الشرطة قام بتقبيل رأس السايس في محاولة لإرضائه، مشدداً على أن القضية لم تُحفظ بعد وما زالت قيد التحقيق لدى النيابة العامة.

من جانبها أكدت وزارة الداخلية المصرية أنها تابعت مقطع الفيديو المتداول للحظة تعدي ضابط شرطة يرتدي ملابس مدنية على "سايس" السيارات بالجيزة، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الضابط وإحالته للتحقيق.

وتأتي هذه الواقعة في سياق حساس للعلاقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع في مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة حوادث متكررة أثارت جدلاً حول سلوك بعض أفراد الشرطة.



روسيا اليوم
 
 
