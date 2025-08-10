مصر .. ضابط شرطة يشعل أزمة مع القضاة بـ"وصلة ضرب" - فيديو

ودفعت الواقعة التي أثارت غضباً في الأوساط القضائية والمجتمعية، نادي القضاة إلى إصدار بيان رسمي يكشف تفاصيل الحادث ويؤكد على حماية كرامة العاملين لديه.
ووفقاً لبيان نادي القضاة، وقع الحادث قبل يومين من الإبلاغ، عندما منع السايس شخصاً من ركن سيارته في منطقة غير مصرح بها أمام النادي، والذي تبين لاحقاً أنه ضابط شرطة يعمل في قطاع الأمن المركزي، والذي رد بالاعتداء بالضرب على السايس، مدعياً سلطته كضابط.
وأوضح نادي القضاة أنه بعد إبلاغ الموظف الإداري بالواقعة قام النادي بمراجعة كاميرات المراقبة التي أكدت صحة الحادث، وتم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة الدقي، أُحيل بعدها إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأشار بيان نادي القضاة إلى أنه في تطور لاحق حضر الضابط إلى مقر النادي في شامبليون برفقة قياداته، وقدم اعتذاراً رسمياً للقضاة وللسايس، مؤكداً أنه لم يكن يعلم أن الموقع يتبع نادي القضاة بسبب قربه من المطعم.
وأكد نادي القضاة أن ضابط الشرطة قام بتقبيل رأس السايس في محاولة لإرضائه، مشدداً على أن القضية لم تُحفظ بعد وما زالت قيد التحقيق لدى النيابة العامة.
من جانبها أكدت وزارة الداخلية المصرية أنها تابعت مقطع الفيديو المتداول للحظة تعدي ضابط شرطة يرتدي ملابس مدنية على "سايس" السيارات بالجيزة، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الضابط وإحالته للتحقيق.
وتأتي هذه الواقعة في سياق حساس للعلاقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع في مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة حوادث متكررة أثارت جدلاً حول سلوك بعض أفراد الشرطة.
المكان: القاهرة، العجوزة، نادي القضاة…— Mayada Al-Masry (@hasrimaydia) August 10, 2025
اللي بينضرب: زياد، عامل البارك بالنادي وطالب بكلية نظم المعلومات !
اللي بيضرب: ضابط بالأمن المركزي.
السبب: طلب من زياد، يزيح سيارة أحد المستشارين ليضع سيارته مكانها. زياد رفض، احترامًا لملكيتها. الضابط لم يحتمل كلمة "لا" ! pic.twitter.com/eopjP0csFO
