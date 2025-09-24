مصر .. عقوبة رادعة بحق طالب مزق قميص معلمه داخل المدرسة

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية قرارا بفصل الطالب بمدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة التابعة لإدارة القناطر الخيرية، بعد اعتدائه على أحد المعلمين وتمزيق ملابسه داخل المدرسة، فيما تباشر جهات التحقيق المختصة إجراءاتها القانونية بشأن الحادث.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مصطفى عبده، إن لجنة من الإدارة التعليمية باشرت التحقيق فور حدوث الواقعة، مؤكدا التعامل بحزم مع أي تجاوز يمس مكانة المعلم أو يعرقل انتظام الدراسة.
واعتدى الطالب على معلمه بعدما نشبت بينهما مشادة في أثناء الحصة الثالثة داخل فناء المدرسة، وفوجئ المعلم باعتداء الطالب عليه وتمزيق قميصه أمام زملائه، ما سبب حالة من الفوضى داخل المدرسة.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تطور الموقف بعد تدخل أسرة الطالب التي اعتدت على مديرة المدرسة.
وذكرت المديرية، في بيانها الأربعاء، أنه "بناء على محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تم تشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق في واقعة تعدي طالب على معلم تربية رياضية بمدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بمحافظة القليوبية".
وأوضحت أنه "بناء على نتائج التحقيقات تم اتخاذ قرار بفصل الطالب لمدة عام دراسي كامل، وإحالة واقعة اعتداء ولي الأمر علي وكيل ومديرة المدرسة إلى النيابة العامة باتهامات اقتحام المدرسة عنوة والاعتداء على الوكيل والمديرة بالسب والقذف بمقر عملهم".
روسيا اليوم
