الإثنين 2025-08-11 07:41 م
 

مصر لا تمانع نشر قوات دولية في القطاع

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
 
الإثنين، 11-08-2025 06:38 م
الوكيل الإخباري- أعلنت مصر استعدادها لدعم أي ترتيبات دولية من شأنها تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لوقف الحرب في غزة واستئناف عملية التفاوض.اضافة اعلان


وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده "لا تمانع من نشر قوات دولية لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "نجري اتصالات مكثفة مع الشركاء والأطراف المعنية للتحذير من مغبة التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة بشأن احتلال غزة، وندفع في اتجاه استئناف عملية التفاوض".

وأوضح أن "هناك إمكانية لذلك إذا توافرت الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويضمن نفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وخلق أفق سياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية".

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية بسبب حالة الطقس .. جامعة جديدة تحول محاضرات الثلاثاء والأربعاء إلى التعليم عن بُعد

المرشد الإيراني علي خامنئي

عربي ودولي وزير دفاع إسرائيل يهدد خامنئي: اخرج من المخبأ وانظر للسماء

ا

طب وصحة سر اللون الأحمر للدم والأزرق في الأوردة

ا

أخبار محلية مهرجان في المفرق بعنوان "يوم فرح"

أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يوجه ضربة قوية للكيان

أسواق ومال أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يوجه ضربة قوية للكيان

مصر .. 5 بلاغات عاجلة بسبب مقال ضد مسؤول كبير

عربي ودولي مصر .. 5 بلاغات عاجلة بسبب مقال ضد مسؤول كبير

ا

أخبار محلية "العقبة الاقتصادية" تبحث مع صندوق أموال الضمان المشاريع المشتركة

ا

أخبار محلية مدير عام هيئة الإعلام: قريبًا.. نظام جديد لتنظيم الإعلام الرقمي بالأردن



 
 





الأكثر مشاهدة