مصر .. مداهمات ناجحة تسفر عن مصادرة سيارات "إسعاف" لترويج المخدرات

وتمكنت السلطات المصرية من ضبط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، وقدرت قيمتها المالية بنحو 350 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر بوزارة الداخلية إنشاء مصنعين كائنين بنطاق محافظة القليوبية لتصنيع العقاقير المخدرة، وتجهيز تشكيل عصابي يضم 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة.
وأشارت التحريات إلى أن التشكيل العصابي يمهد لترويج العقاقير المخدرة وتوزيعها على عملائهم باستخدام سيارتي إسعاف تابعتين لإحدى الشركات الخاصة، إمعانًا في التمويه للحيلولة دون رصدهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة لاستهدافهم؛ فتم ضبط التشكيل العصابي وبحوزتهم 1.6 مليون قرص من عقار الترامادول، وكمية من بودرة الترامادول المخدرة بوزن 100 كيلوغرام، و3 أطنان من المواد الخام المستخدمة في تصنيع العقاقير المخدرة.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزتهم المعدات والأدوات المستخدمة في التصنيع، وكمية من مخدري الحشيش والشابو، و6 سيارات بينها سيارتا إسعاف المستخدمتان في ترويج المواد المخدرة.
ويُعتبر الترامادول، وهو مسكن أفيوني صناعي يُستخدم لتخفيف الآلام المتوسطة إلى الشديدة، من أكثر المواد المخدرة انتشارًا في مصر بسبب إساءة استخدامه كبديل رخيص للهيروين. ومنذ عام 2012 وضعته السلطات المصرية تحت رقابة صارمة، حيث يحظر بيعه دون وصفة طبية بسبب ارتفاع معدلات إدمانه.
ووفقًا لدراسة أجراها "صندوق مكافحة الإدمان وعلاج التعاطي" عام 2017، يشكل الترامادول الدواء الأكثر إساءة استخدامًا في مصر، حيث يستخدمه 52% من المدمنين مقارنة بـ26% للهيروين و23% للحشيش.
وتشير تقارير دولية إلى أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا في مكافحة تهريب الترامادول، سواء عبر الحدود أو من خلال التصنيع غير القانوني داخل البلاد.
وفي عام 2018 قدّرت قيمة تجارة المخدرات غير القانونية في مصر بحوالي 400 مليار جنيه، مع مساهمة كبيرة للترامادول.
روسيا اليوم
