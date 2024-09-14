موسكو: العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية اعتداء على حرية التعبير

وقالت زاخاروفا في قمة "بريكس" الإعلامية: "الوضع اليوم غير عادي. بالأمس تعرض الصحفيون الروس في الولايات المتحدة الأمريكية لعدوان. لقد تعرضوا لهجوم إعلامي إرهابي حقيقي، بصفتهم ممثلين عن مؤسسات إعلامية وبصفتهم الشخصية".
وأكدت أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي "اعتداء على حرية التعبير، اعتداء على مهنة الصحافة، اعتداء على الكرامة الإنسانية".
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