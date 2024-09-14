موسكو: العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية اعتداء على حرية التعبير

الوكيل الإخباري- وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا العقوبات الأمريكية الجديدة ضد وسائل الإعلام الروسية بأنها "اعتداء على حرية التعبير".



وقالت زاخاروفا في قمة "بريكس" الإعلامية: "الوضع اليوم غير عادي. بالأمس تعرض الصحفيون الروس في الولايات المتحدة الأمريكية لعدوان. لقد تعرضوا لهجوم إعلامي إرهابي حقيقي، بصفتهم ممثلين عن مؤسسات إعلامية وبصفتهم الشخصية".

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