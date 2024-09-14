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موسكو: العقوبات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية اعتداء على حرية التعبير

متحدثة الخارجية الروسية - ماريا زاخاروفا
متحدثة الخارجية الروسية - ماريا زاخاروفا
السبت، 14-09-2024 02:38 م

الوكيل الإخباري-   وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا العقوبات الأمريكية الجديدة ضد وسائل الإعلام الروسية بأنها "اعتداء على حرية التعبير".

وقالت زاخاروفا في قمة "بريكس" الإعلامية: "الوضع اليوم غير عادي. بالأمس تعرض الصحفيون الروس في الولايات المتحدة الأمريكية لعدوان. لقد تعرضوا لهجوم إعلامي إرهابي حقيقي، بصفتهم ممثلين عن مؤسسات إعلامية وبصفتهم الشخصية".

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وأضافت: "بالإضافة إلى تلك التصريحات الوحشية، التي لا أساس لها من الصحة ذات الطابع السياسي التي صدرت بالأمس من واشنطن ضد وسائل الإعلام، هناك عدوان جسدي مواز ضد الصحفيين".

وأكدت أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي "اعتداء على حرية التعبير، اعتداء على مهنة الصحافة، اعتداء على الكرامة الإنسانية".

 
gnews

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