 
الأربعاء 2024-12-04 07:54 م
 

ميقاتي: الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان بلغت أكثر من 60

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
الأربعاء، 04-12-2024 07:40 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ان الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار بلغت أكثر من 60 خرقا.

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وأضاف ان الدول التي شاركت في التوصل إلى وقف إطلاق النار أبدت حرصا على معالجة موضوع الخروقات.

 
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