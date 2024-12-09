نتنياهو: هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل

وأضاف: "الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا على هضبة الجولان.. هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل، ولن ننسحب منها أبدا".
وتابع نتنياهو: "نعمل بطريقة منهجية عل تفكيك محور الشر، قلت إننا سنغير الشرق الأوسط فقد دمرنا كتائب حماس وضربنا حزب الله في لبنان وقتلنا نصر الله".
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "إسرائيل أصبحت دولة مركزية في الشرق الأوسط ومن يتعاون معها سيكسب الكثير ومن يعاديها سيخسر.. سيطرنا على المنطقة العازلة في الجولان وزرتها ووجهت الجيش للقيام بكل ما من شأنه منع الإضرار بنا".
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