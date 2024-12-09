نتنياهو: هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل

الوكيل الإخباري- صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، بأن هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل، مؤكدا أن "الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا عليها".

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وقال نتنياهو: "أمس فتح فصل جديد في تاريخ الشرق الأوسط فنظام الأسد انهار بعد 54 عاما من الحكم".



وأضاف: "الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا على هضبة الجولان.. هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل، ولن ننسحب منها أبدا".



وتابع نتنياهو: "نعمل بطريقة منهجية عل تفكيك محور الشر، قلت إننا سنغير الشرق الأوسط فقد دمرنا كتائب حماس وضربنا حزب الله في لبنان وقتلنا نصر الله".